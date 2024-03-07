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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على الأراضى الزراعية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل بين جميع الجهات المعينة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز، ومنظومة المتغيرات المكانية، ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات اللازمة، للتصدى للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، حماية للأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

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وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم، فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة إزالة أى تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.

وأوضح محافظ قنا أن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات القيادة السياسية، نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومى.


 

اجتماع محافظ قنا

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قنا الرقعة الزراعية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الأراضى الزراعية اخبار قنا

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