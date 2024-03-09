وكيل تعليم قنا يفتتح معرض الأنشطة التربوية بمدينة قفط

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، المعرض الختامي للأنشطة التربوية لإدارة قفط التعليمية، المنفذ بمدرسة قفط الثانوية المشتركة، والذى تضمن تقديم مجموعة فقرات لرياضة الكاراتيه هادفة تغرس قيم الولاء للوطن وتعزز مفاهيم التآخي والسلام والمساواة وتحذر من التنمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام بـ قنا ، والدكتور بخيت محمد، مدير عام إدارة قفط التعليمية، و المهندس ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قفط، و الدكتور محمد القرمانى، وكيل إدارة قفط، و ربيع دنقل، مدير عام إدارة الوقف، وكشك معين، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والدكتورة أميمة جعبور، نائب مدير المركز الاستكشافي للعلوم.



استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، معارض النوادي الاستكشافية والتربية الفنية والمجال الصناعي والتربية الاجتماعية والتربية البيئية والاعلام التربوي والتربية النفسية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلي ونوادي العلوم.

أشاد مدير تعليم قنا ، بالمعروضات التى نفذها الطلاب تحت إشراف منى النجار، مدير الأنشطة التربوية بإدارة قفط والتوجيهات المختصة والتي تناقش مشكلات المجتمع كالتنمر الاليكتروني وتسخير التكنولوجيا و المحافظة على البيئة وإعادة تدوير المخلفات، وعرضت الأعمال رؤى وأفكار توضح مدى تفاعل الطلاب مع تلك المشكلات و مساهماتهم في التوعية بها والتعامل معها.

وجه السيد، إلى اضطلاع مدارس التعليم الزراعي وأقسام الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية بمدارس التعليم العام بدورها فى خدمة المجتمع والتكاتف من أجل إقامة معرض لعرض ثمار عمل المديرية من منتجات الألبان والعسل والمربات والمخللات وأشغال المدارس الفنية الزخرفية، وعرضها بأسعار لا تزيد عن حجم التكلفة مساهمة من المديرية فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر فى مطلع الشهر الفضيل.

وفى ختام العرض الرياضى والفني كرم الوكيل والحضور طلاب مدرسة قفط الثانوية المشتركة، ومدير عام الإدارة ومدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي المشرف على الطلاب الحاصلين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلاب التى أعلنتها الوزارة خلال شهر فبراير.