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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الجيار بقرية السلامية

افتتاح مسجد الجيار
افتتاح مسجد الجيار بالسلامية

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الجيار بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

 

رافقه خلال الافتتاح الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب فتحي قنديل، والنائب خالد خلف الله، عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وجمع غفير من أهالي قرية الجيار.

وأعرب نائب محافظ قنا، عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

 

وأكد عمر، اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلاً عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة 310 متر بتكلفة اجمالية بلغت مليون و800 ألف جنيه، و أن وزارة الأوقاف فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

 

قنا مسجد الجيار قرية السلامية نجع حمادى وزارة الأوقاف المساجد الجديدة

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