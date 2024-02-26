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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات مؤتمر "الطب البيطري والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

نظمت كلية الطب البيطري بـ جامعة جنوب الوادى، المؤتمر الدولي الثامن لشباب الباحثين تحت عنوان " الطب البيطري والتنمية المستدامة - الفرص والتحديات " في الفترة من 26 - 27 فبراير 2024، إيماناً برسالة الجامعة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحرصا على مواكبة التطورات في مجال الطب البيطري على الصعيد المحلي والعالمي لمواجهه كافة التحديات التى تهدد الثروة الحيوانية وصحة الانسان وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.
 

حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي عبد الرؤوف، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور خالد حلمي، النقيب العام للأطباء البيطريين، وكوكبة من أساتذة الطب البيطري من مختلف الجامعات المصرية. 

 

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وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم المؤتمرات والفعاليات البحثية والعلمية بما يساهم في تطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث تعد المؤتمرات البحثية فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات العلمية بين شباب الباحثين من داخل مصر وخارجها.

 

واشاد نائب رئيس الجامعة، بالدور الرائع الذى تقوم به كلية الطب البيطري فى مجال القوافل البيطرية والتي تستهدف العديد من قرى محافظة قنا.

 

وأشار الدكتور سامى عبد الرؤوف، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر يعد من أهم الفعاليات العلمية التي تقام على مستوى الجامعة، بل وعلى مستوى الوطن العربي أيضاً، فهو يجمع نخبة من الباحثين الشباب من مختلف أنحاء العالم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية وهو دور الطب البيطرى فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأضاف عميد كلية الطب البيطرى، بأن المؤتمر يأتي فى ظل تحديات جمة تواجهها البشرية أهمها التغيرات المناخية وازدياد عدد السكان وتناقص الموارد الطبيعية.

 

وأوضح الدكتور سراج الدين سلطان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، بأن الطب البيطرى يلعب دوراً هاماً فى تحقيق التنمية المستدامة على مدار التاريخ وتواجه مهنة الطب البيطرى تحديات جديدة تتطلب حلولاً إبداعية وتعاونا دوليا ومن أهمها ظهور أمراض جديدة وأوبئة عالمية، تغير المناخ وتأثيره على صحة الحيوان والنبات، انتشار المقاومة للمضادات الحيوية، والتغيرات فى انماط الاستهلاك الغذائي، ولذلك تصبح مسئولية الباحثين أكبر من أي وقت مضى فى ايجاد حلول مبتكرة لهذا التحديات.
 

 

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