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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"التراث الثقافي والحضاري لمصر".. بدء فعاليات المؤتمر الدولي لآثار جنوب الوادي

افتتاح مؤتمر الآثار
افتتاح مؤتمر الآثار بقنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر الدولي الثانى لكلية الآثار، تحت عنوان" التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن " والذى تنظمه الكلية في الفترة من 25 إلى 26 فبراير الجارى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل بكرى رشيدي، عميد كلية الآثار ورئيس المؤتمر، والدكتور علاء الدين بدوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وعدد من عمداء كليات الجامعة.


 

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وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة اهتمام جامعة جنوب الوادي بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المؤتمرات والفعاليات البحثية والعلمية بما يساهم في تطور البحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث تعد المؤتمرات البحثية فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات العلمية.

وأشار عكاوى، إلى أن الدراسات الإنسانية جزء أصيل في الجامعة وإلى أهمية التراث الإنساني وما تركته الأجيال السابقة في مُختلف المجالات الفكرية والتاريخية والأثرية والأدبية والدينية والمعمارية وغيرها فالماضي هو مفتاح الحاضر.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بجهود القائمين على كلية الآثار في تنظيم هذا المؤتمر العلمي والذي يثري العملية البحثية  ويناقش قضايا حالية مرتبطة بالواقع لما تواجهه المعالم الأثرية في العالم العربي من تحديات جمة مثل العولمة والحروب والصراعات المسلحة والمخاطر الطبيعية.

ووجه الدكتور وائل بكرى رشيدى، عميد كلية الآثار ورئيس المؤتمر، الشكر  لرئيس جامعة جنوب الوادى، لرعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه للبحث العلمي والفاعليات البحثية والعلمية بمختلف كليات الجامعة، بما ساهم في تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأضاف عميد كلية آثار قنا، أن المؤتمر يتناول التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي والتحديات وكيفية التغلب عليها وذلك من خلال 30 ورقة بحثية لعلماء الآثار من مصر، العراق، سوريا، والجزائر من خلال ثلاثة محاور رئيسية "الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، ترميم وصيانة الآثار".

وأضاف الدكتور علاء الدين بدوي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، أن عدد المشاركين "أون لاين" ٣٩، و عدد المشاركين بالحضور داخل المؤتمر ٩، وأن عدد البحوث المقدمة في الآثار المصرية القديمة 12 بحثا، و 13 بحثا في الآثار الاسلامية، وخمسة أبحاث في ترميم وصيانة الآثار.

 

 

مؤتمر كلية الآثار

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جامعة جنوب الوادي جامعه كلية الاثار التراث الثقافي البحث العلمي المؤتمرات البحثية قنا

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