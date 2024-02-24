تسببت فى انقطاع الكهرباء..أمطار كثيفة على أنحاء متفرقة من قنا

تشهد محافظة قنا بمختلف مراكزها، حالة عدم استقرار للطقس، مساء اليوم الجمعة، نتج عنه تساقط أمطار كثيفة على أنحاء متفرقة من المحافظة.

تباينت نسبة الأمطار المتساقطة على مراكز ومدن المحافظة، ما بين شديدة ومستمرة فى بعض المناطق، وضعيفة للغاية فى مناطق أخرى.





تسبب التساقط الكثيف للأمطار، فى انقطاع التيار الكهربائي، عن مناطق عديدة بمختلف مراكز محافظة قنا ، كإجراء احترازى، يتخذ حال سقوط أمطار.

فينا شهدت الكثير من الطرق السريعة، انخفاض ملحوظ للحركة المرورية، مع تزايد كمية الأمطار المتساقطة، وعدم استقرار الأحوال الجوية.

من جانبها ناشدت الجهات المعنية، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، أثناء عودة التيار الكهربائي، حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للأذى، حال ملامستهم لأعمدة الكهرباء.

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