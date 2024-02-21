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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات المدرسة الفلكية الثالثة لكلية علوم جنوب الوادي

المدرسة الفلكية بجامعة
المدرسة الفلكية بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أعمال المدرسة الفلكية الثالثة لكلية العلوم "أرصاد جوية وفيزياء الفلك" بقاعة المؤتمرات بمبني رئاسة الجامعة، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الاسبق، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أبوالوفا أبو المعارف، رئيس قسم الفيزياء، والدكتور خلف الله عمر قاسم، أستاذ الفيزياء الجوية المساعد، والدكتورة إيمان فؤاد السيد، أستاذ الفيزياء الجوية المساعد بقسم الفيزياء ومنسق المدرسة الفلكية  والمشاركين باعمال المدرسة الفلكية.

 

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي، حيث لا تدخر الجامعة جهدًا في دعم المؤتمرات والفعاليات البحثية والعلمية وفى التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية بما يساهم فى إثراء و تطور البحث العلمي.  

 

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وأشاد عكاوى، بجهد كلية العلوم فى تنظيم أعمال المدرسة الفلكية، حيث تساهم فى نشر الثقافة الفلكية وفى تطور دراسة علم الفلك والأرصاد الجوية باعتبارهما من العلوم الحديثة نسبيا فى جامعات جنوب الصعيد.
 
وحث رئيس جامعة جنوب الوادى، الطلاب وشباب الباحثين المشاركين على الإستفادة القصوى من كل المحاضرات والندوات العلمية والتدريبات العملية فى اعمال المدرسة الفلكية بما يساهم فى صقل وتنمية مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية.

وأكدت الدكتورة إيمان فؤاد السيد، استاذ الفيزياء الجوية المساعد بقسم الفيزياء بعلوم جنوب الوادى ومنسق المدرسة الفلكية، أن كلية العلوم لاتهتم بنشر الثقافة الفلكية بين طلاب الكلية فقط إنما تهتم بجميع طلاب الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا، حيث يشارك بالمدرسة هذا العام طلاب في مرحلة البكالوريوس من قسم الفيزياء وقسم الفيزياء الحيوي بكلية علوم جامعة الإسكندرية، بجانب طلاب جامعة جنوب الوادي بكلية العلوم والتربية عام قسم الجغرافيا والتربية اساسي شعبة العلوم والآداب قسم الجغرافيا والطب البيطري والعلاج الطبيعي والآثار، ومن طلاب الدراسات العليا يشارك طلاب من جامعة الاسكندرية، قسم الفيزياء بصحبة الدكتورة  مروة كريم نوبي محمود، مدرس بقسم الفيزياء، ومشاركة من كلية العلوم والملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بجامعة بني سويف، ومشاركة من قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة سوهاج.

كما تتضمن أعمال المدرسة التدريب العملي علي رصد البقع الشمسية وشرح مراحل القمر وكيفية حدوث الكسوف والخسوف مع رصد عملي للقمر وكيفية الاهتداء بالنجوم في معرفة الاتجاهات، مع رصد عملي للتعرف على المجموعات النجمية، وكذلك تدريب جميع الطلاب المشاركين علي أجهزة الرصد الجوي  بمركز بحوث الارصاد الجوية بمقر الجامعة وبعض التدريبات الخاصة بفيزياء الفلك، مثل حساب بعض الحسابات الفلكية الخاصة بزوايا ميل الشمس وكيفية حساب اتجاة القبلة وتحديد الشمال في التدريب الصباحي رصد البقع الشمسية وشرح مراحل القمر وكيفية حدوث الكسوف والخسوف مع رصد عملي للقمر  وكيفيه الاهتداء بالنجوم في معرفة الاتجاهات مع رصد عملي للتعرف على المجموعات النجمية وكيفية قراءة السماء ورصد النجوم من خلال التلسكوبات النجمية وبعض من تطبيقات الموبايل في التدريب المسائى.

وكان الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، استقبل وفد قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الازهر  ووفد قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، ضمن فعاليات افتتاح أعمال المدرسة الفلكية الثالثة "أرصاد جوية وفيزياء الفلك"والتى تنظمها كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي في الفترة من  20 حتى 22 فبراير الجارى تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة  وبإشراف الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم وبالتعاون مع قسم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر، و قسم علوم الفلك والفضاء والأرصاد الجوية  بكلية العلوم جامعة القاهرة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 

جامعة جنوب الوادي المدرسة الفلكية أرصاد جوية جامعه البحث العلمي جامعة القاهرة قنا

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