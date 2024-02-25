بمشاركة 15 جامعة.. افتتاح الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم بجنوب الوادي

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم، والتى تنظمها الجامعة خلال الفترة، بمشاركة ١٥ جامعة مصرية.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور بدوى شحات بدوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور محمد صبحي حسانين، النائب الأول لرئيس الإتحاد المصرى الرياضى للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير الإتحاد المصرى الرياضى للجامعات، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والدكتور أشرف موسى، مدير الدورة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي في الفترة من 25 وحتى 29 فبراير الجارى، مشيرًا إلى أنه يشارك في الدورة 15 جامعة مصرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الجامعات المشاركة، كل من: بنها، المنيا، الإسكندرية، المنيا الأهلية، سوهاج، المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، هليوبوليس، المستقبل، عين شمس، حلوان، سيناء، النيل، النهضة، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى.

وأكد أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفاعليات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات وزيادة برامج وأنشطة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية.