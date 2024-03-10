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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. جامعة جنوب الوادي تعلن الفائزين بالجوائز التشجيعية وأحسن عمل مؤلف ومترجم

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن جوائز الجامعة التشجيعية وجوائز أحسن عمل مؤلف وأحسن عمل مترجم لعام 2023.

وتضمنت قائمة الفائزين كل من: الدكتور أحمد محمد أحمد محمد غلاب، من كلية الطب البيطري بجائزة التفوق في العلوم الزراعية والبيطرية، والدكتور اسماعيل جاد أمين، من كلية العلوم والدكتور أحمد فاروق متولي سالم، من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة بالجائزة التشجيعية للجامعة في العلوم الأساسية والهندسية مناصفة.

 

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وفاز الدكتور رجب مخلوف محمود، من كلية الطب البيطري بالجائزة التشجيعية للجامعة في العلوم الزراعية والبيطرية، وفاز الدكتور ابراهيم حسن محمد، من كلية الآداب بجائزة أحسن عمل مؤلف، والدكتور حماده أحمد على، من كلية الآداب بأحسن عمل مترجم.

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن تكريم علماء الجامعة البارزين يسهم في تشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمى.

وأكد علي موسى، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، أن دعم رئيس الجامعة وتشجيعه للباحثين ساهم في اثراء البحث العلمي والإرتقاء بتصنيف الجامعة.

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