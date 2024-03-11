مواقيت الصلاة أول أيام رمضان.. تعرف على موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة قنا ، فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 56..05 مساء بعدد ساعات صوم تبلغ 27..12 ساعة.

تشهد الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الاثنين ١ رمضان ١٤٤٥، الموافق ١١ مارس ٢٠٢٤ ، الفجر ٤.٢٩ صباحاً ، و الظهر الساعة ١١.٥٩ صباحاً ، و العصر ٣.٢٣ مساءًا ، و المغرب ٥.٥٦ مساءًا ، و العشاء ٧.١٠ مساءًا .

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة ٢.٢٩ صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة ٤.٢٩ صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة ٦.٠٣ صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.