بعد يومين بحثا.. انتشال جثة شخص من ترعة الكلابية بقنا

تمكنت جهود قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة رجل خمسينى غارق فى ترعة الكلابية، بعد يومين من البحث عنه، بنطاق مركز قفط جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شخص غارق فى ترعة الكلابية، أسفل كوبرى المرور بمدينة قفط.

تبين أن جهود قوات الانقاذ النهرى بدأت منذ يومين للعثور على الجثة، وخلال عمليات البحث أسفل كوبرى المرور فى ترعة الكلابية، بجوار الطريق السريع، عثر على الجثة، وجرى نقلها للإسعاف.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فقط التعليمى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.