تعرف على الفائزين.. إعلان نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة الملتقى الفكري والتى أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية للمرحلتين الإعدادي والثانوي للعام الدارسين الحالي 2023 / 2024.

وأسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الإعدادية عن فوز: يوسف أحمد كمال، بإدارة نجع حمادى التعليمية، ومسك حسن علي، بإدارة قنا التعليمية، بالمركز الأول، وزياد محمد يحى بإدارة دشنا التعليمية، وسجى أحمد جامع بإدارة قفط التعليمية بالمركز الثانى.

فيما جاء بالمركز الثالث للمرحلة الإعدادية، أحمد محمود جادالمولى، بإدارة قوص التعليمية، و ريم متولي محمد، بإدارة أبوتشت التعليمية.

بينما أسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الثانوية، عن فوز محمود وليد فتحى، بإدارة قنا التعليمية، وفاطمة يسري ابراهيم، بإدارة نجع حمادى التعليمية، بالمركز الأول، وأحمد محمد كامل، بإدارة نجع حمادى التعليمية، و هاجر أحمد عبد الحى، بإدارة دشنا التعليمية، بالمركز الثانى.

فيما جاء فى المركز الثالث للمرحلة الثانوية، عمار فيصل فاروق، بإدارة قوص التعليمية، و مريم يوحنا روفير، بإدارة قوص التعليمية.

يذكر أن مسابقة الملتقى الفكرى جرى تنفيذها تحت رعاية وكيل وزارة التعليم، وفق خطة إدارة الأنشطة التربوية، بإدارة صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ أحلام محمود السيد، موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق، الموجه الأول ومصطفى النمر، مسئول مكتب الخدمة.