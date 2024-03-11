أول يوم فى رمضان.. شاب ينهى حياة زوجته ويحاول الانتحار بنجع حمادى

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها بطلقات نارية، فى ظروف غامضة، تشير إلى ضلوع الزوج فى قتل زوجته ومحاولة إنهاء حياته بعد تنفيذ جريمته بحق الزوجة فى قرية حمره دوم التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة ربة منزل بها طلقات نارية، وإصابة زوجها الشاب بطلقات نارية فى قرية حمره دوم التابعة لمركز نجع حمادى.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتي اسعاف، إلى موقع الجريمة بقرية حمره دوم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل الزوج المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تناقل بعض المحيطين بمنزل الزوجين، أنباء تفيد عن إطلاق الزوج أعيرة نارية تجاه زوجته، أودت بحياتها فى الحال، ومحاولته بعد ذلك إنهاء حياته بطلقات نارية.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.