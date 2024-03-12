عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمقر الجمعية التعاونية الإستهلاكية

افتتاح معرض أهلاً
افتتاح معرض أهلاً رمضان

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء معرض «أهلًا رمضان»  بالجمعية التعاونية الاستهلاكية  بمحافظة قنا  لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد أبو الصفا، مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وبدر أبو الصفا، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقنا، وعلي غريب، مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة.

 

مواقيت الصلاة ثانى أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

تعرف على الفائزين.. إعلان نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا

 

وقال محافظ قنا، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية وان هذا العام الثامن علي التوالي للجمعية التعاونية الاستهلاكية لإقامة معرض أهلا رمضان.

وتابع محافظ قنا: كما تتولي إدارة التعاون الاشراف عليها للتأكد من توافر جميع السلع للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.

وأضاف الداودى، أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان، بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.

افتتاح معرض أهلاً رمضان

معرض (7)
معرض (7)
معرض (6)
معرض (6)
معرض (5)
معرض (5)
معرض (4)
معرض (4)
معرض (2)
معرض (2)
معرض (1)
معرض (1)
قنا أهل ا رمضان أسعار مخفضة محاربة الغلاء السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

قرعة الكونفدرالية تعلن موعد مباراة الزمالك المقبلة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

روحانيات رمضان تعطي قبلة الحياة للمطابع القديمة.. إقبال على تجليد المصاحف بقنا

أول يوم فى رمضان.. شاب ينهى حياة زوجته ويحاول الانتحار بنجع حمادى

ترشيحاتنا

بعد محمد عبلة.. كاتبة جنوب أفريقية تتنازل عن وسام جوته الألماني.. تفاصيل

رضا حجازي يتفقد ديوان وزارة التعليم.. ويقدم التهنئة للعاملين بحلول شهر رمضان

بالحمص والعدس.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الإمارات في وفاة الشيخ صقر بن راشد

سعر المتر 8500 جنيه|حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب بمقدم 60 ألف.. تعرف على موعد الاستلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ