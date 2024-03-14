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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق في وحدة سكنية بألومنيوم نجع حمادي

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية بمدينة الألومنيوم بنجع حمادى.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق في وحدة سكنية بمدينة ألومنيوم نجع حمادى.

 

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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين عقب اندلاع حريق بمحل في نجع حمادي

 

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للوحدات المجاورة.

 

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحريق، تحسباً لوجود مصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

قنا الحماية المدنية نجع حمادى وحدة سكنية الحريق

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