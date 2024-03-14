الحماية المدنية تسيطر على حريق في وحدة سكنية بألومنيوم نجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق اندلع فى وحدة سكنية بمدينة الألومنيوم بنجع حمادى.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق في وحدة سكنية بمدينة ألومنيوم نجع حمادى.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للوحدات المجاورة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحريق، تحسباً لوجود مصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.