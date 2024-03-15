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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 600 ألف جنيه.. افتتاح مسجد أبوبكر الصديق في نجع حمادي

افنتاح مسجد بقنا
افنتاح مسجد بقنا

افتتح محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، مسجد أبوبكر الصديق بمدينة نجع حمادى، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

 

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استمع السكرتير المساعد إلى الخطبة التي جاءت تحت عنوان" رمضان شهر الطاعات "حيث تناولت الخطبة فضل رمضان كشهر العطايا والهبات والمنح والنفحات والبركات فهو سيد الشهور وأعظمها، نظراً لأن أيامه خير الأيام وأفضلها، ولياليه أشرف الليالي وأطهرها، شهر تتزين الدنيا كلها فرحاً بقدومه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران.

وأكد السكرتير المساعد، اهتمام اللواء محافظ قنا ، ببناء وتطوير المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، بأنه تم إنشاء مسجد أبوبكر الصديق بالجهود الذاتية علي مساحة 440 متر بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف جنيه، وأن وزارة الأوقاف فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

قنا مسجد أبوبكر الصديق مدينة نجع حمادى المصلين شهر الطاعات المساجد وزارة الأوقاف

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