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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية

الطقس
الطقس

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسباً لسقوط أمطار، وسيول علي سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدأ من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير.

 

وأكد الداودى، جاهزية الأجهزة التنفيذية، ومراجعة خطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ عرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ، فضلاً عن تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه بغرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المدن والمراكز بالمحافظة.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

 

وأشار الداودى، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

كما ناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق المبللة.



 

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