رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك طلاب من أجل مصر تعبئة شنط رمضان للمستحقين

شارك الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، في تعبئة كراتين المواد الغذائية مع أسرة" طلاب من أجل مصر "وسط جو من السعادة والفرحة من الجميع لما يمثله هذا النشاط من أهمية وقيمة كبيرة في نفوس الجميع خلال شهر رمضان المبارك.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، معرض الأسرة المخصص لتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المستحقين بجامعة جنوب الوادى.



وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص إدارة الجامعة على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط في تعزيز صورة التكافل الاجتماعى ودعم المحيطين وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وحيويتها وتنوع أنشطتها ومواكبتها لكافة المناسبات القومية والدينية.



وهنأ الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم وحثهم على المزيد من المشاركة والتميز في كافة الأنشطة الطلابية.

وأضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن أسرة طلاب من أجل مصر ، سوف تقوم بتجهيز وتعبئة ٦٠٠ كرتونة لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في الجامعة.

شهد افتتاح المعرض الدكتورة بدرية حسن على، وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام فتيات طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد همام، مساعد رائد أسره طلاب من أجل مصر بالجامعة، وبعض رواد أسرة طلاب من أجل مصر بمختلف كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة على مستوى كليات الجامعة.