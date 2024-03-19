عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك طلاب من أجل مصر تعبئة شنط رمضان للمستحقين

كراتين مساعدات طلاب
كراتين مساعدات طلاب من أجل مصر

شارك الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، في تعبئة كراتين المواد الغذائية مع أسرة" طلاب من أجل مصر "وسط جو من السعادة والفرحة من الجميع لما يمثله هذا النشاط من أهمية وقيمة كبيرة في نفوس الجميع خلال شهر رمضان المبارك.
      


جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، معرض الأسرة المخصص لتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المستحقين بجامعة جنوب الوادى.

 

مواقيت الصلاة تاسع أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

الجبرتي..لم يؤرخ بواقعية للأحداث..مخطوطات تكشف قائد معركة البارود ضد الحملة الفرنسية بقنا|شاهد


وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص إدارة الجامعة على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط في تعزيز صورة التكافل الاجتماعى ودعم المحيطين وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وحيويتها وتنوع أنشطتها ومواكبتها لكافة المناسبات القومية والدينية.


وهنأ الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر، الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم وحثهم على المزيد من المشاركة والتميز في كافة الأنشطة الطلابية.

 

وأضاف نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن أسرة طلاب من أجل مصر ، سوف تقوم بتجهيز وتعبئة ٦٠٠ كرتونة لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في الجامعة.

 

شهد افتتاح المعرض الدكتورة بدرية حسن على، وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق عام فتيات طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد همام، مساعد رائد أسره طلاب من أجل مصر بالجامعة، وبعض رواد أسرة طلاب من أجل مصر بمختلف كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة على مستوى كليات الجامعة.

معرض طلاب من أجل مصر

IMG-20240319-WA0147
IMG-20240319-WA0147
IMG-20240319-WA0151
IMG-20240319-WA0151
IMG-20240319-WA0150
IMG-20240319-WA0150
IMG-20240319-WA0152
IMG-20240319-WA0152
IMG-20240319-WA0149
IMG-20240319-WA0149
IMG-20240319-WA0148
IMG-20240319-WA0148
IMG-20240319-WA0146
IMG-20240319-WA0146
IMG-20240319-WA0145
IMG-20240319-WA0145
جامعه جامعة جنوب الوادي شنط رمضان شهر رمضان المبارك طلاب من اجل مصر تجهيز شنط رمضان المناسبات القومية قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

20 مليار دولار| المالية تزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية

حسام المندوه معلقا على بيع زيزو وضم رمضان صبحى: كل شيء وارد

رئيسة وزراء إيطاليا تعلن معارضتها للعملية البرية الإسرائيلية في رفح

مكانة فتح مكة في الإسلام وأهم الدروس من الحدث التاريخي

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

طبيب قلب يفجر مفاجأة غير متوقعة ويكشف سبب سقوط أحمد رفعت.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوابع جيجي بعد تصدرها التريند| بـ 50 جنيه بس

نشرة المرأة والصحة.. فيديو لحظة سقوط عمرو الليثي وتفاصيل الصحية.. القمل يهاجم دينا الشربيني وأسماء جلال

تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S25 .. صور

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ