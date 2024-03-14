رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى فريق عمل مشروع الإدارة الإلكترونية للمدن الجامعية

التقى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مع فريق عمل مشروع الإدارة الإلكترونية للمدن الجامعية بكلية الحاسبات والمعلومات، لمتابعة معدلات الإنجاز وما تم تنفيذه حتى الآن بالمشروع، الذى يهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للمدن الجامعية، وذلك بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ومبارك أحمد محمود، مدير عام العلاقات العامة والاعلام، والدكتور محمد مهدى، منسق المشروعات التطويرية بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة، كافة التفاصيل الفنية والتقنية للمشروع والذى يهدف إلى توفير نظام الكتروني متكامل يستطيع الطالب من خلاله تقديم طلب التسكين ومتابعة حاله الطلب، واختيار غرفته عند قبوله وكذلك تسجيل حضور وانصراف الطالب من خلال جهاز البصمة الموجود في المبنى أو بصمة الموبايل مع ضمان وجود الطالب في المبنى من خلال اتصاله بالشبكة الداخلية للمبنى واستخدامه لبصمة أصبعه.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن المشروع يساهم في حل كافة المشاكل المتعلقة بالتغذية ومشاكل الأمان للطلاب، وأيضاً توفير لوحة معلومات للمشرفين والاداريين لتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير والاحصائيات المتعلقة بالطلبة.

ويأتي مشروع الإدارة الإلكترونية للمدن الجامعية ضمن مشروعات التخرج لطلاب الفرقة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات، من قسمي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، تحت اشراف الدكتور عماد علي، عميد الكلية، والدكتورة نهله فتحي، والمهندسة رندا محمد، ويتكون الفريق الطلابى من: محمود محمد محمود اسماعيل، هديل حمام صادق أبوالحمد، دينا أبوالسعود أحمد ابراهيم، عبد الفتاح حسين عبد الفتاح، أيمن رمضان عيسى حجاج، ندى سعيد بشاري محمد، عبد الرحمن على محمد، أحمد عبدالله زوين، فجر سيد مصطفى محمود، و برسيس عادل فكري أبو الليف.