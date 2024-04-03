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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديرًا لتضحياتهن.. محافظ قنا يكرم الأمهات المثاليات

تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهم، وذلك في احتفالية كبرى بقاعة ديوان عام المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص رويس نصر، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتورة هدي السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأكد محافظ قنا، الدور الهام الذي تقوم به المرأة المصرية سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله، لافتاً إلى أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة، والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مقدما التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها، خاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل، أنها شريك أساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية، وأنها تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، ومثمناَ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراده.

 

شهد الاحتفال تكريم كل من: مريم وهيب يعقوب، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، ومديحة محمد محمد محمود، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة، وتحية محمد عبدالجليل، الأم المثالية الثالثة علي مستوي المحافظة، ورئيسة أحمد عسران، الأم المثالية الأولي" الأم البديلة "علي مستوي المحافظة، ومحفوظة محمد مصطفي، الأم المثالية الأولي علي مستوي المحافظة "تمكين اقتصادي"، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة، حيث حصلت هناء همام محمود، علي لقب الأم المثالية الأولي، وأمال علي محمد، علي لقب الأم المثالية الثانية، وماريان رزيق تفيد لقب الأم المثالية الثالثة عن ذوي الإعاقة" إعاقة سمعية"، كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الإجتماعى، حيث حصلت تريزا لبيب عطية، على لقب الأم المثالية الأولى، وأسماء عبدالفتاح عبدالقادر، الأم المثالية الثانية، وفاطمة النوبي حسين، الأم المثالية الثالثة.

 

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا ، التهنئة للأمهات المكرمات، معرباً عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة، لافتاً إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائية تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.

 

تكريم الأم المثالية

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الأم المثالية (20)
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الأم المثالية (15)
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الأم المثالية (11)
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الأم المثالية (8)
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الأم المثالية (4)
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قنا مسابقة الأم المثالية وزارة التضامن الاجتماعي الام المثالية المرأة المصرية ذوي الإعاقة

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