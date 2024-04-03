عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر أيام رمضان.. تعرف على موعد آذان المغرب يوم 24 بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة قنا ، لليوم الرابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06:07 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.40 ساعة صيام.

 

وتشهد آخر أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

 

وكيل تعليم قنا يشارك طلاب مدرسة ستيم مأدبة إفطار رمضانية |شاهد

محافظ قنا: 1683 مشروعا بحياة كريمة بتكلفة 40 مليار جنيه في عهد السيسي

 

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الأربعاء 24 رمضان 1445 هجرية، الموافق 3 أبريل 2024 ، الفجر 04:13  صباحاً ، والظهر 11:52 صباحاً ، والعصر 03:21 مساءًا ، والمغرب 06:07 مساءًا، و العشاء 07:22  مساءًا.


وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.30 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04:00 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05:38 صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

قنا اذان المغرب الهيئة المصرية العامة للمساحة شهر رمضان المبارك موعد الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

البلدي والمستورد والبانيه والصدور والأوراك| القائمة الكاملة لأسعار الفراخ والبيض بعد تخفيضها رسميًا

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة وإصابة والديها وشقيقيها في حادث بطريق قنا سوهاج الصحراوى

لعطائهم وتفانيهم في العمل.. تكريم مسئولي وحدة الدعم والتواصل بـ تعليم قنا

ترشيحاتنا

بعد مقتل عمال الإغاثة.. بايدن غاضب ويوجه بيانًا شديد اللهجة ضد إسرائيل

الشاب المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية: تحرشت بها ولم أقصد قتـ ـلها

فحص كاميرات المراقبة لكشف المتورطين في إنهاء حياة شاب بالمطرية

عاكسني وطلب رقمي.. ضبط سائق تحرش بسائحة في قصر النيل

مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف الاحتلال قافلة منظمة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة

وزير الأمن القومي الإسرئيلي يتهم «الشاباك» بتجاهل التهديدات الأمنية المُوجّهة لـ «نتنياهو»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وسيجارة.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها بإطلالة غريبة عبر إنستجرام|شاهد

سيارة تغير لونها مع الحركة من BMW

مبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان جوروجينا الأخير

مش عارف تنجز اللى وراك.. اكتشف أسباب التسويف

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ