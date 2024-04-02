محافظ قنا: 1683 مشروعا بحياة كريمة بتكلفة 40 مليار جنيه في عهد السيسي

هنأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، داعياً الله عز وجل أن يوفقه، ويكلل جهوده لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ، وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقدم محافظ قنا، بالنيابة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما يبذله من جهود حثيثة وإنجازات حقيقية على أرض الواقع فى كافة القطاعات.

وأشار الداودى ، إلى أن المشروعات التى تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد إنجازًا غير مسبوق لصالح المواطن المصري، وقد حظيت محافظة قنا خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت تنفيذ 1683 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذه المشروعات جرى تنفيذها في 5 مراكز، بـ 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الداودى، بأن المشروعات تهدف لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.