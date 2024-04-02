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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تعلن رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا

 

ناقش الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، خطة واستعدادات المنشآت الصحية بكافة إدارات المحافظة، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، تضمن أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين.

 

 

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ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لاستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد إلي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

 

وأكد بدران، خلال جاهزية كافة الأقسام" العناية المركزة، العمليات، الحضانات والاستقبال والطوارئ" لاستقبال أى حالات طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، مع مديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

 

قنا صحة قنا عيد الفطر المبارك المنشآت الصحية رفع درجة الاستعداد المستشفيات

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