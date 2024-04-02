مواقيت الصلاة ليوم 23 رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة قنا ، لليوم الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06:06 مساء، بعدد ساعات تصل لـ 13.40 ساعة صيام.

تشهد أيام شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً ، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الثلاثاء 23 رمضان 1445 هجرية، الموافق 2 أبريل 2024 ، الفجر 04:14 صباحاً ، والظهر 11:52 صباحاً ، والعصر 03:22 مساءًا ، والمغرب 06:06 مساءًا، و العشاء 07:22 مساءًا.



وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتى تقريباً فى تمام الساعة 02.30 صباحاً ، فيما يأتى موعد الإمساك تقريباً الساعة 04:00 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05:39 صباحاً.

يذكر أن الكثير من دواوين العائلات بقنا تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يوميه يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف، فيما تشهد المساجد عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.





