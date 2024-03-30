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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بملابس بيضاء ملطخة بالدماء..قرية القلمينا بقنا تختتم"دورة رمضانية"بعرض لدعم القضية الفلسطينية

مركز شباب القلمينا
مركز شباب القلمينا

اختتم مركز شباب قرية القلمينا التابع لمركز الوقف بـ قنا ، فعاليات دورة رمضانية، بعرض غير تقليدى، تضمن دعم معنوى لأبناء غزة وفلسطين ضد الاعتداءات الوحشية التى يرتكبها جيش الكيان الصهيونى المحتل.

تضمنت فعاليات ختام الدورة الرمضانية، عرض بملابس بيضاء ملطخة بالدماء يتقدمهم ٣ شباب يمسكون بعلم فلسطين، وسط فرق ترتدى تيشرتات مطبوع عليها فلسطين وعلامة النصر، للتأكيد على دعمهم للقضية الفلسطينية.

 

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شهد منظر الملابس الملطخة بالدماء، تفاعل كبير من مواقع التواصل الاجتماعى، إعجاباً بالفكرة التى تؤكد تضامن الشعب المصرى قيادة وشعباً مع القضية الفلسطينية، ضد الإعتداءات الوحشية وحرب الإبادة التى لا تتوقف.

كما أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إلى أن التضامن البسيط من قبل شباب قرية القلمينا يؤكد بأن القضية الفلسطينية فى القلب، وأن الشعب المصرى لا ينسى القضية.

قال أحمد صلاح، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القلمينا ، فكرة دعم القضية الفلسطينية جاءت بمبادرة من الشباب المشاركين فى الدورة الرمضانية، حيث تم توزيع تيشرتات مطبوع عليها فلسطين للفائزين بالمركز الأول والثانى، كنوع من الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية ضد ما يحدث من اعتداءات وحشية من قبل الكيان الصهيونى.

وأشار رئيس مجلس إدارة مركز شباب القلمينا، إلى أن عدد الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية ٨ فرق فوق ١٨ عاماً، فضلاً عن ٤ فرق تحت ١٨ عاماً من أبناء القرية، وجرت فعاليات البطولة فى هدوء وتنافس شريف بين الفرق المشاركة، سادت خلالها روح الوطنية لبلدنا مصر، ودعم معنوى للأشقاء الفلسطينين فى محنتهم الحالية.

بطولة القلمينا

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قنا فلسطين غزة قرية القلمينا مركز الوقف الدورة الرمضانية القضية الفلسطينية مركز شباب القلمينا

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