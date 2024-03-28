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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا ترد على انتقادات رواد فيس بوك بشأن «لوجو» الهوية البصرية للمحافظة

الهوية البصرية
الهوية البصرية

أصدرت محافظة قنا ، بيانًا للرد علي الانتقادات الموجهة للشكل المقترح للهوية البصرية للمحافظة، والذي يجرى حالياً إعداده من قبل لجنة متخصصة على أعلى مستوى في هذا الشأن بالتعاون مع أساتذة من جامعة جنوب الوادى.

 

وأوضح بيان ديوان عام محافظة قنا، أن الشكل المقترح كهوية بصرية لمحافظة قنا مازال تحت الدراسة والتعديل ولم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائى لحين تلقى كافة المقترحات والملاحظات المعروضة من الجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن مقترحات المواطنين التي تؤخذ بعين الجدية والاعتبار.

 

وأضاف البيان، أن الصفحة الرسمية لمحافظة قنا علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتولي رصد واستقبال كافة المقترحات التى ترد من المواطنين للوصول إلى أفضل النتائج المعبرة عن الهوية البصرية الحقيقية والدقيقة للمحافظة كونها سوف تستمر لسنوات طويلة تعبر عن هوية المحافظة.

 

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وأشار البيان، إلى أن الشكل المقترح والمعروض حالياً جرى تصميمه من قبل أساتذة متخصصين بجامعة جنوب الوادى وخضع لدراسة عميقة لخصائص محافظة قنا، عبر من خلالها عن طبيعة وجغرافية المحافظة.

 

وتابع البيان، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اتخذ عدد من الاجراءات، أبرزها عقد جلسات نقاشية مع مجموعة العمل المكلفة بإعداد تصور للدليل، وتم مشاركة عدد كبير من المواطنين بمختلف المراكز والمدن لأخذ الآراء فى الشعار المقترح واختيار ميدان بكل مدينة لتطويره ليكون الهوية البصرية للمحافظة، وتم عرض النتائج على المجلس التنفيذى للمحافظة بعضوية ممثل عن الأزهر الشريف، و الكنيسة، والأوقاف، والبنوك، والمستشار العسكرى، ومديرية الأمن، وإدارة المرور، وهيئة السكة الحديد، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع، ومن المخطط عقب الإنتهاء من وضع المقترح النهائي، عقد جلسة تشاور مع السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ثم عرض مقترح الدليل على اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

وقال البيان، إن الانتقادات غير البناءة التى تناولتها بعض صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي أصدرت أحكاماً غير منطقية، ولا تستند على فهم حقيقي لطبيعة الهوية البصرية والتى تعتمد علي معايير علمية دقيقة عن طبيعة المحافظة، وليست مجرد تصميم عشوائى كما يردد البعض، خاصه ان الهوية البصرية أكبر من مجرد تصميم لوجو يعبر عن المحافظة، فهناك آليات وخطوات آخرى يجرى الاعداد لها من ضمنها علي سبيل المثال، واجهات المنازل والمباني وحاويات القمامة والشكل العام للأشجار، وتجميل الميادين بحيث يتم تنسيق شكل ولون وطول أعمدة الإنارة المستخدمة فى الشوارع مع تنسيق وضع أكشاك الكهرباء، وتنسيق وضع لافتات الاعلانات التى توضع على الكبارى وفى الشوارع والميادين مع تنسيق اختيار ألوان الأرصفة والانترلوك.

 

لذا تؤكد محافظة قنا احترامها لكافة الآراء والأخذ بما يتناسب مع الدراسات العلمية والأشكال الإبداعية، آخذة في الاعتبار الأساليب الابتكارية وأنها تستقبل المقترحات لتستكمل الشكل النهائي للرؤية البصرية التى تعبر عن الهوية القنائية من خلال المراسلات عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من منطلق حرص المحافظة علي المشاركة المجتمعية وكذلك المتخصصين والفنيين والمبدعين لتستكمل الصوره التى تعبر عن التاريخ والتراث القنائى.

 

 

قنا فيس بوك الهوية البصرية الشكل المقترح التواصل الاجتماعي الهوية القنائية

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