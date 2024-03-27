«تعليم قنا» تكرّم الطالبة مارولا أمير ثاني العالم في برمجة الويب

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطالبة مارولا أمير نادر، الطالبة بمدرسة قنا الرسمية لغات التابعة لإدارة قنا التعليمية، والتي نجحت في تصميم موقع ويب يروج للمعالم السياحية والتاريخية والدينية بجمهورية مصر العربية، وحققت المركز الثاني على مستوى العالم في برمجة الويب بالبطولة التي أقيمت فعاليتها بالأردن.

جرت فعاليات التكريم بمديرية التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، و الدكتورة مها محسن، مدير إدارة الموهوبين، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام، وأميرة موسى، مدير مدرسة قنا الرسمية لغات.

وعرضت الطالبة مارولا أمير، فكرة عمل المشروع الذي صممته والفائز بالمركز الثاني في الأردن أمام مدير تعليم قنا، وأشارت إلى أنها بصدد تحويله إلى تطبيق على الجوال واتاحة الموقع بأكثر من لغة وعرض طرق الوصول إلى المعالم بأكثر من وسيلة وأماكن الإقامة والفنادق.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، النبوغ المبكر لمارولا ومثابرتها واجتهادها، خاصة وقد سبق لها الفوز بمراكز دولية في برمجة الروبوت بكوريا وسنغافورة، وكانت إحدى سفيرات وزارة التربية والتعليم في بعثة الوزارة إلى دولة اليابان، مثمناً دور والديها.

وأشار السيد، إلى أن وزارة التربية والتعليم في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى، تكثّف جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتهتم بتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين وإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة فى الاستثمار في المواهب تحقيقاً لرؤية مصر 2030.