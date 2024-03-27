تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة ISEF للعلوم والهندسة 2024



كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأربعاء، طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الفائزين في مسابقة ISEF للعلوم والهندسة ٢٠٢٤ والمشرفين على الطلاب، حيث حصد طلاب المدرسة، أربعة مراكز فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024م.



تضمن التكريم كل من: الطالب عبدالرحمن محمد، والطالب أحمد محمد القاضي، الحاصلان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال العلوم الحسابية والطالبتان آيه فتحي ومريم أبوالقاسم الحاصلتان على المركز الأول فى مجال الخلايا الطبية.





كما جرى تكريم الطالبتان علا بهاء الدين وحنين وجدى الحاصلتان على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال الكيمياء العضوية، والطالب محمد خالد والطالب نور الدين محمد الحاصلان على المركز الثاني فى مجال هندسة الميكانيكا.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، نهى ثابت ومحمد البدوى ومحمد على، المشرفين على مشروعات الطلاب بالمدرسة وذلك في حضور عاطف عثمان، مدير إدارة المدرسة.

ووجه السيد، الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا النجاح الكبير من توجيه وتشجيع، وكذلك لأولياء الأمور والمعلمين الذين ساهموا في توجيه ودعم هؤلاء الطلبة فى رحلتهم نحو التميز.

و حث وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب على مواصلة تفوقهم ، لرفع اسم بلدهم عالياً، مؤكداً أنهم سوف يمثلون مستقبلًا واعدًا لمصر وللعالم وأن التعليم المصرى يشهد نقلة نوعية كبيرة، تؤدى إلى إحداث تطوير شامل بما يواكب المعايير الدولية، فى ظل رؤية مصر 2030.