أسرة من أجل مصر تنظم حفل إفطار جماعي لـ1500طالب يجامعة جنوب الوادى

شارك الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل الإفطار الجماعى، الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر لأكثر من ١٥٠٠ طالب وطالبة بجامعة جنوب الوادي.

حضر حفل الإفطار الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق، والدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، وطروب طلبة الأمين العام المساعد وعمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ورواد الأسرة بالكليات، وحشد كبير من طلاب الأسرة وطلاب الجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

تضمنت فعاليات الإفطار، تقديم فقرات فنية وأغانى وعرض فيلم تسجيلي لنشاط الأسرة، عقب تناول الإفطار.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن هذا الإفطار يعد أكبر افطار جماعي لأسرة طلابية، جمع الطلاب في جو أسري من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب.

وأكد عكاوى، دعم الجامعة اللامحدود لأنشطة الطلاب في كافة المجالات، و دور الأسرة في تحفيز الطلاب علي المشاركة في جميع الأنشطة وأيضاً التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمجهود الرائع الذي قدمته أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم أكبر إفطار جماعي في عمل جماعي مميز بين الطلاب وسلوك رائع في هذا التجمع الذي يؤكد أن طلاب جامعة جنوب الوادي يداً واحدة في كل المناسبات.

و ثمن الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام الأسرة، جهود الأسرة خلال شهر رمضان من تنظيم حملة توزيع شنطة رمضان لأكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة وأيضاً تنظيم إفطار جماعى، مقدماً الشكر لمشرفى الحفل الدكتور محمد همام، رائد الاسرة والدكتورة بدرية حسن، رائد فتيات أسرة طلاب من أجل مصر.

وأثنى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التنظيم الرائع لأكبر إفطار جماعي في جو من الود والتعاون بين الطلاب.