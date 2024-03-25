ضمن مبادرة"أب ومعلم".. رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك طلاب الهندسة الإفطار الجماعي

شارك الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته كلية الهندسة بقنا بإشراف أسرة "طلاب من أجل مصر"بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة بـ قنا ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى والطلاب، وبمشاركة عمداء كليات الجامعة.



و أعرب رئيس جامعة جنوب الوادى، عن سعادته بالإفطار الجماعى للكلية الذى يساهم في دعم الترابط ويوثق الصلة بين الاستاذ والطالب ضمن مبادرة"أب ومعلم" التى أطلقتها الجامعة، حتى يكون الاستاذ معلما وأبا للطالب.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بحسن التنظيم وتفانى الطلاب فى تقديم الإفطار لزملائهم وضيوف الكلية، داعياً كل الكليات إلى التكاتف وإبراز الدور الايجابى فى الالتفاف معا فى مثل هذه المناسبات الطيبة.

وقدم الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة، الشكر لرئيس الجامعة على تلبية الدعوة والإفطار وسط طلابه وأساتذتهم، مشيراً إلى أن الكلية حريصة على تنظيم الإفطار الجماعى، كل عام إيماناً من قيادتها بدعم الترابط والتعاون بين الطلاب وأساتذتهم.