عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة"أب ومعلم".. رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك طلاب الهندسة الإفطار الجماعي

إفطار كلية الهندسة
إفطار كلية الهندسة

شارك الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته كلية الهندسة بقنا بإشراف أسرة "طلاب من أجل مصر"بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة بـ قنا ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الادارى والطلاب، وبمشاركة عمداء كليات الجامعة.

 

يستهدف الطلاب من 8 لـ17 عاما.. تعليم قنا يبحث بدء فعاليات "اكتشاف الأبطال"

ضبط المتهم بدهس 3 أشخاص فى سرادق عزاء بقنا


و أعرب رئيس جامعة جنوب الوادى، عن سعادته بالإفطار الجماعى للكلية الذى يساهم في دعم الترابط ويوثق الصلة بين الاستاذ والطالب ضمن مبادرة"أب ومعلم" التى أطلقتها الجامعة، حتى يكون الاستاذ معلما وأبا للطالب.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بحسن التنظيم وتفانى الطلاب فى تقديم الإفطار لزملائهم وضيوف الكلية، داعياً كل الكليات إلى التكاتف وإبراز الدور الايجابى فى الالتفاف معا فى مثل هذه المناسبات الطيبة.

وقدم الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة، الشكر لرئيس الجامعة على تلبية الدعوة والإفطار وسط طلابه وأساتذتهم، مشيراً إلى أن الكلية حريصة على تنظيم الإفطار الجماعى، كل عام إيماناً من قيادتها بدعم الترابط والتعاون بين الطلاب وأساتذتهم.  

إفطار هندسة قنا

IMG-20240325-WA0146
IMG-20240325-WA0146
IMG-20240325-WA0145
IMG-20240325-WA0145
IMG-20240325-WA0147
IMG-20240325-WA0147
IMG-20240325-WA0148
IMG-20240325-WA0148
IMG-20240325-WA0150
IMG-20240325-WA0150
IMG-20240325-WA0151
IMG-20240325-WA0151
IMG-20240325-WA0152
IMG-20240325-WA0152
جامعة جنوب الوادي كلية الهندسة حفل الإفطار الجماعي أب ومعلم الكليات شهر رمضان المبارك قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

ترشيحاتنا

مي عمر: الأستاذ عادل إمام قالي إحساسك عالي وهتبقي ممثلة مهمة

وفاة المطرب الشعبي سعيد الهوا

تحطم نصفها .. حادث مروع لميكروباص علي الدائري| فيديو

لا تجالس أي أحد.. كيفية اختيار الصديق والشريك

الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة

تخفيضات تصل 30%.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الاحتكار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ