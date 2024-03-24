ضبط المتهم بدهس 3 أشخاص فى سرادق عزاء بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا من ضبط السائق المتهم بدهس ٤ أشخاص لقى ثلاثة منهم مصرعهم فى الحال، أثناء تواجدهم فى سرادق عزاء بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

وبدأت أجهزة الأمن، مباشرة التحقيقات مع السائق المتهم بدهس الثلاثة متوفين والمصاب، لمعرفة دوافع وأسباب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ٣ أشخاص وإصابة آخر، عقب دهسهم بسيارة يقودها أحد الأشخاص بقربة السمطا التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من: يعقوب على أحمد ٥٥ عاماً ، ياسر على حامد ٤٢ عاماً ، ومحمود مصطفى نافع ٣٣ عاماً ، وإصابة آخر، أثناء تواجدهم فى سرادق عزاء بقربة السمطا.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى فاو المؤقت بدشنا، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.



