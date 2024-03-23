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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا : انخفاض ملحوظ في أعداد المواليد مقارنة بالعام الماضى

اجتماع تنظيم الأسرة
اجتماع تنظيم الأسرة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن معدل المواليد انخفض خلال شهرى يناير وفبراير 2024 بالمقارنة بأعداد المواليد خلال شهرى يناير وفبراير 2023، بعدد 1070 مولود.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة ملف تنظيم الأسرة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، بأن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت فى تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

ومن جانبها عرضت الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة مقترح تنفيذ قوافل لتنمية الأسرة القنائية، والذى يشمل تقديم خدمات ذات جودة للسيدات، على مرحلتين تشمل الاعداد والحشد بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والرائدات الريفيات وفرق الوحدات الصحية بالأماكن المستهدفة.

وأشارت الشهير، إلي أن قوافل تنظيم الاسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة انجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات ومتابعتها فى حالة الاحتياج، بالاضافة إلى اقامة ندوات ومعارض لتمكين المراة اقتصاديا وذلك للاستفادة القصوى للسيدات.

و ثمن محافظ قنا ، جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملات والأنشطة التى حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الأسرة، مؤكداً بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى قنا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 

 

قنا اعداد المواليد معدل المواليد وزارة الصحة تنظيم الأسرة قوافل الصحة الانجابية

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