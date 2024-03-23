لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب، وعلى الطرق السريعة، والداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن، وإدارة المرور للتأكد من التزام السائقين، وأصحاب التاكسى بالتعريفة الجديدة.

جاء ذلك خلال تفقده مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة مرور قنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، ومحمد حسن عطا الله، رئيس لجنة المواقف.

وأكد محافظ قنا وضع بنرات، ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسي، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأوضح الداودى، أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة، راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز والمدن والقري، حفاظا على حقوق المواطنين، وتوفير العدالة للسائقين.

وقال محافظ قنا إن الحكومة بجميع أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين.

وناشد جموع المواطنين التحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار الداودى إلى أن الإبلاغ عن أى مخالفات يتم من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن لمحافظة قنا 15541 أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة" 0963328472 - 0963337291".