غايبين من أيام..العثور على 3 أشخاص غارقين فى ترعة الكلابية بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، بالتعاون مع الأهالى، من العثور على ٣ أشخاص متغيبين، غارقين داخل سيارتهم فى ترعة الكلابية بنطاق مركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثث ٣ أشخاص غارقين فى سيارة ملاكى بترعة الكلابية.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى مكان العثور على الغارقين، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى دشنا، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن الأشخاص الثلاثة الغارقين، متغيبين منذ ٣ أيام، حيث غادروا قريتهم أبودياب غرب، فى سيارة ملاكى متوجهين إلى محافظة الأقصر ، إلا أن السيارة سقطت بهم فى مياه ترعة الكلابية دون أن يراهم أحد.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.