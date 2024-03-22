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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غايبين من أيام..العثور على 3 أشخاص غارقين فى ترعة الكلابية بقنا

انتشال جثامين غرقى
انتشال جثامين غرقى

تمكنت أجهزة الأمن بقنا ، بالتعاون مع الأهالى، من العثور على ٣ أشخاص متغيبين، غارقين داخل سيارتهم فى ترعة الكلابية بنطاق مركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثث ٣ أشخاص غارقين فى سيارة ملاكى بترعة الكلابية.

 

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ودفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى مكان العثور على الغارقين، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى دشنا، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن الأشخاص الثلاثة الغارقين، متغيبين منذ ٣ أيام، حيث غادروا قريتهم أبودياب غرب، فى سيارة ملاكى متوجهين إلى محافظة الأقصر ، إلا أن السيارة سقطت بهم فى مياه ترعة الكلابية دون أن يراهم أحد.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا غارقين ترعة الكلابية سيارة ملاكى مشرحة مستشفى دشنا دشنا أبودياب غرب الأقصر

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