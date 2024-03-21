تعليم قنا تكرم طلابها الحاصلين على المركز الخامس جمهورياً فى أوائل الطلبة

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، طلاب وطالبات مدرسة قفط الثانوية المشتركة، الحاصلين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية والتي أقيمت بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة، كما كرم مبروك عمر، الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة والمشرف على الفريق.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على تفوق الطلاب وحصولهم على أول المديرية وأول قطاع جنوب الصعيد المتمثل في محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وأشار السيد، إلى أن مسابقات أوائل الطلبة تعد بمثابة تدريب على نماذج أسئلة الامتحان النهائي، وعلى الطلاب أن يغتنموا فرصة المسابقات المتتابعة استعدادا للامتحان النهائي في نهاية العام الدراسي.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب بالحفاظ على ما حققوه من تميز واستكمال مشوار التميز بنتيجة أخر العام وتحقيق أعلى الدرجات المشرفة.

يذكر أن فريق مدرسة قفط تشكل من 6 طلاب، اثنان للشعبة الأدبية واثنان للشعبة العلمية علوم واثنان للشعبة العلمية رياضيات، ضم كل من" مصطفى محمد محمود محمد، اسلام مصطفى صدر الاسلام محمد، رحمة زكريا احمد عبد المطلب، ضحى عبد الرحيم أحمد حامد، نورهان أحمد بشير جاد الرب، ريتاج عادل أحمد أبوالحسن".