طالبة قنا تقتنص المركز الثاني عالميا في برمجة الويب من الأردن

اقتناص مراكز متقدمة عالمياً أصبح هوايتها المفضلة، لكى ترفع اسم مصر عالياً خفاقاً فى المحافل العلمية أمام دول العالم المختلفة التى تشارك فى المسابقات الدولية، آخرها كان تحقيق المركز الثانى عالمياً فى برمجة الويب من دولة الأردن الشقيقة، بعد منافسات غير تقليدية من منافسين من قارتى آسيا وأفريقيا، وعادت للمرة الخامسة إلى مدرستها فى قنا بمركز جديد يضاف إلى سجل إنجازات التربية والتعليم بمحافظة قنا.

حققت 5 مراكز دولية

الطالبة المتميزة مارولا أمير نادر، الطالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة قنا الرسمية للغات، استطاعت على مدارس سنوات قليلة منذ التحاقها بالمرحلة الإعدادية، الفوز بـ 5 مراكز أولى على مستوى العالم، تنوعت ما بين برمجة الروبوت والويب، وحظيت بعدها بتكريم رسمى على كافة المستويات التعليمية بمحافظة قنا.

المركز الثانى الذى تمكنت من اقتناصه فى العاصمة الأردنية، كان له طابع مميز يختلف عن المسابقات الأخرى التى تمكنت خلالها من تحقيق مركز أول على مستوى العالم، فالمسابقة التى شهدتها دولة الأردن كانت بمثابة مهمة وطنية من الطراز الأول، حيث شاركت خلالها بتصميم موقع ويب يهدف للترويج للساحة المصرية، من خلال مساعدة السياح الأجانب فى التفاعل مع المواقع الأثرية والسياحية بمختلف المحافظات المصرية.

أحلم بمنحة تعليمة بالخارج

طموحات مارولا لم تتوقف، عقب عودتها بالمركز الثانى من الأردن، كما لم تتوقف من قبل عقب عودتها من سنغافورة وكوريا، فأحلامها مازالت عامرة بالمفاجآت والإبداعات التى ترفع خلالها اسم وعلم مصر بين الدول، وكلها أمل فى الحصول على منحة تعليمية فى الخارج تكمل بها مسيرتها العلمية المتميزة، وتحقق إضافات جديدة لها ولبلدها.

قالت مارولا أمير نادر، أدرس بالصف الأول الثانوى بمدرسة قنا الرسمية للغات، شاركت فى تصميم المواقع على مستوى الجمهورية منذ عامين، وبعدها تقرر تصعيد للمشاركة فى المسابقة الدولية بالمغرب، لكن ظروف الزلزال الذى حدث وقتها حالت دون تنفيذ المسابقة، فتم تأجيلها إلى أن أقيمت فى جامعة البتراء بدولة الأردن الشقيقة مارس 2024، بمشاركة متسابقين من قارتى آسيا وأفريقيا، وبعد منافسات وتصفيات تمكنت من تحقيق المركز الثانى.

موقع ويب للترويج للسياحة المصرية

وتابعت مارولا، المسابقة كانت عن تنفيذ مواقع ويب، ومشاركتى كانت بموقع عن السياحة المصرية لمساعدة الزائرين على معرفة الأماكن السياحية والأثرية فى محافظات مصر المختلفة، بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بها باللغة الانجليزية، وبالفنادق الموجودة فى هذه المناطق، لتيسير مهمة الزائرين وتذليل أى عقبات تواجههم، لتشجيعهم على زيارة مصر، بما يعود بالنفع فى النهاية على بلدنا.

وأشارت مارولا، إلى أنها اعتمدت فى معلوماتها على المواقع الرسمية للأماكن الأثرية والفنادق بمحافظات مصر المختلفة، لتقديم معلومات دقيقة للزائرين، بجانب المعلومات التى درستها فى المناهج الدراسية على مدار المراحل التعليمية الثلاثة" الابتدائية والإعدادية والثانوية"، واستخدمت خبراتها حول تصميم المواقع، فى عمل موقع يليق باسم مصر.

سافرت للعديد من الدول

وأضافت مارولا، شاركت فى العديد من المسابقات الدولية، من خلال متابعتى الدائمة لما ينشر عن المسابقات الدولية، وسافرت خلال الفترة السابقة إلى عدد كبير من الدول، أبرزها سنغافورة وكوريا واليابان والأردن، وخلال رحلتى مع المسابقات الدولية جرى تكريمى من قبل مدرستى ومديرية التربية والتعليمية ومحافظة قنا، على تحقيقى مراكز أولى على مستوى العالم.

وأوضحت مارولا، بأنها حريصة على تطوير مهاراتها وقدراتها من خلال الالتحاق بكورسات وتدريبات متخصصة، فضلا عن التدريب الذاتى من خلال الكورسات العلمية على اليوتيوب والتى ساهمت كثيراً فى صقل مهاراتها سواء فى برمجة الويب أو الروبوت، متمنية أن تحقق الدولة أمنيها بالحصول على منحة خارج البلاد لاستكمال تعليمها.