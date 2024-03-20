"دايما على بالي".. قافلة لتوزيع 4 آلاف"كرتونة رمضان" للأسر الأولى بالرعاية بقنا

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إطلاق المصرية للاتصالات "we" ، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة لتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى علي الأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة المصرية للاتصالات "دايما على بالي".

رافقه خلالها حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن بـ قنا، والدكتور محمد زمزم، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير بقنا ، وعمر رسلان، مدير قطاع جنوب الصعيد للمؤسسة، وأحمد شاهين، مدير الشئون الخارجية بالشركة المصرية للاتصالات بقنا ، وعبدالرحيم الناصح، ومحمد عمر، العلاقات الحكومية بقطاع الصعيد بالشركة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بقنا.

تفقد نائب محافظ قنا، ومرافقيه الشاحنات المصطفة واطلع علي مكونات الكرتونة التى يصل وزنها 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، معطياً إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

وقال نائب محافظ قنا ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريصة علي توفير كافة أوجه الدعم لجميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا جهود إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، في جميع محافظات الجمهورية.

وأعرب نائب محافظ قنا ، عن ترحيبه بجهود التعاون بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لخدمة الأسر الأولي بالرعاية ومواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.