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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي

احتفال العاشر من
احتفال العاشر من رمضان

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، احتفال ذكرى انتصارات العاشر من رمضان،  بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة أوقاف قنا، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ولفيف من المواطنين من أبناء المحافظة.

بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم للشيخ عبد السلام إبراهيم، ثم كلمة أوقاف قنا ، ألقاها الدكتور محمد محمود، امام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية والدروس المستفادة من انتصار المصريين فى ذكرى العاشر من رمضان والتى تزامنت مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

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وأشاد خطيب الأوقاف، بدور القوات المسلحة فى التصدى لأى عدوان وحفظ الأمن والأمان، والدفع بعجلة التنمية والبناء إلى الأمام، واختتم الحفل بابتهالات وتواشيح دينية، أنشدها المبتهل الشيخ علاء أحمد، امام وخطيب بالأوقاف.


وقال نائب محافظ قنا، إن تلك الذكرى الخالدة سوف تظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار.

 

وأكد نائب محافظ قنا ، الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي مازالت تقدمه والتضحيات العظيمة، التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام.
 

احتفالات العاشر من رمضان

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قنا ذكرى انتصارات العاشر عبدالرحيم القنائي أوقاف قنا شهر رمضان حرب اكتوبر

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