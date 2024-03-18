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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرملة منذ 17عاماً.. الأم المثالية بقنا: ربيت عيالي من ايراد مكنة الخياطة

الأم المثالية بقنا
الأم المثالية بقنا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بقنا عن أسماء الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية، ومن بينهم مريم يعقوب وهيب عطالله، الأم المثالية الأولى بمحافظة قنا.

قصة الأم المثالية بقنا، تضمنت العديد من التحديات والصعوبات التى أهلتها لتكون أماً مثالية على مستوى المحافظة للعام الحالى، بدأت بوفاة زوجها وظروفها المعيشية الصعبة، والعادات التى تفرض أعمال وظروف معينة على السيدات فى الصعيد.

 

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وقالت مريم يعقوب وهيب عطالله، تزوجت الأم عام 1997 من رجل يعمل باليومية بمنزل عائلته وأثمر زواجنا الذى استمر ١٠ أعوام، عن إنجاب ثلاثة أبناء، وكنا نعيش بدخل بسيط جدا حتى توفي زوجى عام 2007.
 

وتابعت الام المثالية بقنا ، حاولت البحث عن عمل في محلات تجارية لتساعدنا فى المصاريف ولكن تقاليد وعادات العائلة كانت تمنع ذلك، ولم يكن العمل في هذا المجال مناسب لها، فحاولت إنشاء مشروع بسيط بالمنزل عبارة عن ماكينة خياطة، ولكن لم أستطع تحمل تكلفتها، فتعلمت من أحد الجيران فكرة كلفة الملابس اليدوية، والذى ساعدها كثيراً، و حصلت خلال هذه الفترة على معاش الضمان.
 

وأضاف عطالله، التحق الأبناء بالمراحل التعليمية والإعدادية والثانوية مع بعض لوجود فروق بسيطة في السن، وساءت الظروف الاقتصادية، فتمكنت من التغلب عليها بعمل جمعيات مع الأقارب والجيران.

 

وأشارت الأم المثالية بقنا ، الكفاح استمر حتى حصل الأبناء على مؤهلات عليا، فحصل الابن الأكبر على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد جداً ، والأبنة الثانية حصلت على بكالوريوس تربية بتقدير جيد جداً، والابن الثالث بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات.
 

وأوضح الام المثالية بقنا ، أعيش حالياً على معاش تكافل وكرامة، بجانب الخياطة ومازالت مسيرتى فى الكفاح مستمرة مع أبنائى، وكان التقديم لمسابقة الأم المثالية عن طريق التضامن من خلال أبنائى ولم أتوقع الفوز بأول المحافظة.

 

 

قنا الأمهات المثاليات الأم المثالية الأولى وزارة التضامن الاجتماعي ماكينة خياطة

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