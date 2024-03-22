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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السرفيس بـ2.50 جنيه.. محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود

قرار تعريفة الركوب
قرار تعريفة الركوب بقنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.


وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة، بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

 

وأضاف الداودى، ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف، زادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.50 جنيها، بينما استقرت الزيادة على خطوط السرفيس الداخلية على 2.50 جنيها.

 

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وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

 

وكلف الداودى، رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

 

ووجه محافظ قنا، مدير مجمع المواقف بضرورة، اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، و تعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتاً إلى أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى سوف تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

 

وخصصت محافظة قنا ، الخط الساخن رقم 15541 أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة علي الأرقام: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

تعريفة الركوب بقنا

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قنا تسعير المواد البترولية تعريفة الركوب الجديدة خطوط السرفيس الداخلية التاكسى سيارات الأجرة الخط الساخن

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