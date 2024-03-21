قبل السفر للإمارات.. فوز آية عامر بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة "تحدي القراءة العربى"على مستوى المديرية والتى تهدف إلى زيادة الوعى بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب.

وأسفرت المسابقة، عن فوز الطالبة آيه عامر بكرى، بمدرسة نقادة الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى المديرية وتصعيدها لخوض التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتأهيلها للسفر لدولة الإمارات العربية أبريل المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن مسابقة" تحدي القراءة العربى" هو أكبر مشروع عربي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع على القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى.

ووجه السيد، التهنئة للطالبة الفائزة في المسابقة، متمنياً لها دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، واستمرار التميز وتحقيق الإنجازات على مستوى الجمهورية.

كما أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن شكره وتقديره لقيادات التعليم وفي مقدمتهم صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية وناجح عبدالحميد، موجه عام المكتبات، على جهودهم فى وصول المديرية لمركز متقدم.