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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستهدف الطلاب من 8 لـ17 عاما.. تعليم قنا يبحث بدء فعاليات "اكتشاف الأبطال"

اجتماع اكتشاف الأبطال
اجتماع اكتشاف الأبطال

ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اجتماع مديرو إدارات التطوير التكنولوجي والموهوبين والمشاركة المجتمعية، مع ممثلي مؤسسة ماونتن فيو للتنمية المجتمعية لتدشين برنامج" اكتشاف الأبطال" أول أنشطة المؤسسة التنموية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا ، وموجهى عموم التربية الموسيقية والفنية والمسرحية ومنسقي الموهوبين بالإدارات.
 

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أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن برنامج “ اكتشاف الأبطال "، معني بالبحث عن المواهب بمختلف الألعاب الرياضية والثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم، ومنحهم الفرصة لإظهار هذه المواهب ودعم الاستثنائية منها لإعداد جيل جديد من الموهوبين والأبطال الرياضيين ويسهمون في إثراء الحياة الثقافية والرياضية والعلمية.
 

وأضاف السيد، بأن المؤسسة توفر أحدث أنظمة التدريب لرفع المستوى المهارى والفني والتقني للطلاب في المرحلة العمرية من 8 :17 عام بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيق تنمية اجتماعية خلال الجدول الزمني المحدد للمشروع والذي يبدأ بالاكتشاف والتسجيل عبر الموقع الرسمي للمشروع ثم التصفية ويعقبها التدريب المكثف والمقرر انعقاده في شهر أغسطس المقبل.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بنشر رابط التسجيل وتوعية الطلاب الموهوبين بأهداف المشروع وأهميته في اكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية والإبداعية عن طريق استراتيجيات وبرامج تنمية التفكير والأنشطة التفاعلية والتعلم بالممارسة.


 

اجتماع اكتشاف الأبطال

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قنا وزارة التربية اكتشاف الأبطال الموهوبين حياة كريمة الطلاب الموهوبين تنمية التفكير

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