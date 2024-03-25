محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسام حمودة، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح بدراوى، مدير مديرية الاسكان والمرافق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 48.5% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100% ،فضلا عن الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية"خط الانحدار الرئيسى" بنسبة 95%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري 34%، وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 75 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 77 %، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 77 %، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل الإجمالي 92 خازوق 80 %.

وأوضح الداودى، بأن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهى للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين.