عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودي يستعرض المسودة الأولى من دليل الهوية البصرية لمحافظة قنا

اجتماع الهوية البصرية
اجتماع الهوية البصرية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم اجتماعا موسعاً لاستعراض المسودة الأولى من الدليل الاسترشادي للهوية البصرية لمحافظة قنا، تضمن عرض محاور وأهداف الهوية البصرية، وعروض توضيحية للمسودة الأولى المقترحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد كمال، منسق الهوية البصرية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من أساتذة الجامعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدنى.

 

مواقيت الصلاة لـ 15 رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

في نهار رمضان|إنهاء حياة شاب على يد جاره بطريقة وحشية بسبب خلافات الجيرة

 

 استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، فضلا عن منهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية، كما تم مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية، ثم عرض لدور المشاركة المجتمعية وأراء المواطنين في الشعار المقترح، واختيار مكان ينفذ به الهوية البصرية سواء بمدينة قنا أو إحدى المراكز.

وتم عرض توضيحي للمسودة الأولى من دليل الهوية البصرية في الأجزاء الهامة والحيوية من المدينة عاصمة كل محافظة" ميدان رئيسي - مدخل المدينة - منطقة الكورنيش – إلخ"، بالإضافة لعرض توضيحي لمنظومة المخلفات الصلبة وطرق التشغيل وتوزيع الحاويات والمعدات المستخدمة، تلاه عرض توضيحي من مدير مديرية الزراعة للأشجار المستخدمة في الميادين العامة والشوارع والطرقات من قبل مديرية الزراعة .

وأوضح محافظ قنا، بأن الهوية البصرية تشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية الأرصفة والأسواق والإعلانات وواجهات المحال التجارية، وأكشاك الكهرباء ومراكز الشرطة والمدارس، مؤكداً ضرورة تحديد آليات التنفيذ المحلية لتطبيق الهوية البصرية بالمحافظة، أخذاً في الاعتبار الإطار الأشمل للهوية الثقافية لمحافظة قنا والانتهاء من المقترح في أقرب وقت حتى يتسنى العرض على مجموعة العمل.

اجتماع الهوية البصرية بقنا

اجتماع الهوية البصرية (1)
اجتماع الهوية البصرية (1)
اجتماع الهوية البصرية (6)
اجتماع الهوية البصرية (6)
اجتماع الهوية البصرية (5)
اجتماع الهوية البصرية (5)
اجتماع الهوية البصرية (4)
اجتماع الهوية البصرية (4)
اجتماع الهوية البصرية (3)
اجتماع الهوية البصرية (3)
اجتماع الهوية البصرية (9)
اجتماع الهوية البصرية (9)
قنا الهوية البصرية دليل الهوية البصرية الدليل الاسترشادي للهوية البصرية الكورنيش الميادين العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

ضبط المتهم بدهس 3 أشخاص فى سرادق عزاء بقنا

محافظ قنا : انخفاض ملحوظ في أعداد المواليد مقارنة بالعام الماضى

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر العاملين والجرحى بمستشفى الأمل بخانيونس على إخلائه

بعد انخفاض الأسعار.. التجار ملزمون بوضع 10 بيانات على السلع بأمر القانون

أيلون ماسك يحاول استعادة البصر للمكفوفين بطريقة مبتكرة.. اعرف الحكاية

مدرب مصر السابق يكشف عن سبب مغادرة حجازي معسكر المنتخب

قرار نهائي من النقض ضد البلوجر مودة الأدهم

حبيبة الشماع.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة سائق أوبر الشروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

بسبب تحريف آياته.. القصة الكاملة وراء إنشاء إذاعة القرآن الكريم

فيديو

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ