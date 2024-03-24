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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في نهار رمضان|إنهاء حياة شاب على يد جاره بطريقة وحشية بسبب خلافات الجيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب ذو الـ 30 ربيعًا، يتخيل أن تكون نهايته بهذا الشكل المأساوي على يد جاره، في نهار رمضان، بسبب خلافات الجيرة بينهم، وأن الشهر الفضيل والصيام لم يمنعا المتهم من قتـ ـل جاره بهذه الصورة الوحشية. 

تفاصيل الواقعة

لقي شاب مصرعه، بطعنات قاتلـ ـة على يد جاره فى منطقة الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب على يد جاره بمنطقة الترعة الضمرانية التابعة لمركز نجع حمادى.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعه تحت تصرف النيابة العامة.

تبين وفاة ع.ف 30 عامًا، بطعنات متفرقة بالجسم، سددها له جاره، ما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات جيرة بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تجرى التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

الترعة الضمرانية الشهر الفضيل رمضان جارة خلافات الجيرة

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