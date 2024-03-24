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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفتتح مسجد ذو النورين بدشنا

افتتاح مسجد ذو النورين
افتتاح مسجد ذو النورين بدشنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مسجد ذو النورين بمنطقة صفارة بمدينة دشنا، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف، التى تهدف إلى تجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

حضر فعاليات الافتتاح النائب سيد المنوفى، والنائب فتحى قنديل، عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وعبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا، وأهالي منطقة صفارة والقرى المجاورة لمدينة دشنا.

 

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وأدى محافظ قنا ومرافقوه صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، عقب الافتتاح، لافتاً إلى أن المسجد مقام على مساحة 430 متر مربع، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة 500 ألف جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، مشيدا بدور الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، بالاهتمام ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشيد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، تساهم فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتعمل على تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، على اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، لافتاً إلى أن مساحة المسجد الأصلية كانت 318 م2 وتم توسعة المسجد بالجهود الذاتية بمساحة" 112م2"، لتصبح إجمالي مساحة المسجد الآن 430م2.

افتتاح مسجد ذو النورين

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قنا مسجد ذو النورين وزارة الأوقاف منطقة صفارة المساجد دشنا تجديد الخطاب الديني

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