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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ماس كهربائى.. حريق داخل مبنى مجاور للشبان المسلمين بقنا

حريق
حريق

اندلع حريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق، مجاور لنادى الشبان المسلمين بمدينة قنا ، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق، مجاور لنادى الشبان المسلمين بدائرة بندر قنا.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بقنا ، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية الوحدات السكنية.

تبين اندلاع الحريق فى وحدة سكنية داخل  عقار مكون من 4 طوابق في شارع الشبان المسلمين دون وجود أى إصابات بشرية بسبب ماس كهربائى.

تحررمحضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حريق وحدة سكنية الشبان المسلمين اندلاع حريق الحماية المدنية ماس كهربائي

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