بسبب ماس كهربائى.. حريق داخل مبنى مجاور للشبان المسلمين بقنا

اندلع حريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق، مجاور لنادى الشبان المسلمين بمدينة قنا ، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق، مجاور لنادى الشبان المسلمين بدائرة بندر قنا.

دفعت إدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بقنا ، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية الوحدات السكنية.

تبين اندلاع الحريق فى وحدة سكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق في شارع الشبان المسلمين دون وجود أى إصابات بشرية بسبب ماس كهربائى.

تحررمحضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.