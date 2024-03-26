محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعي المدفن الصحى ومصنع المعالجة الميكانيكية بقوص

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعى إنشاء المدفن الصحى ومصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، و المهندس محمود مبروك، نائب قائد الفريق الإستشارى بمحافظتى قنا وأسيوط، والمهندس محمد نصر مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، و ياسر حماد، رئيس مركز ومدينة قفط، وعدد من مسؤولي ملف المخلفات الصلبة بالمحافظة.

قال محافظ قنا، إن مشروع المدفن الصحى يقع على بعد حوالي 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا -الأقصر بتكلفة 6,851,479 مليون يورو، و تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.



أشار الداودى، إلى أن المشروع يهدف إلي التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.

وأضاف محافظ قنا ، بأن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 69500 متر مربع بطاقة استيعابية 450 طن يومى بتكلفة 110 مليون جنيه ملبياً لاحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء"منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى الكمبوست، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة" لاستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة إلى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحى.



وأكد محافظ قنا ، بأن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة ومحافظة قنا لانشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.