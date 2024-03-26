عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعي المدفن الصحى ومصنع المعالجة الميكانيكية بقوص

اجتماع المدفن الصحى
اجتماع المدفن الصحى

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعى إنشاء المدفن الصحى ومصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، و المهندس محمود مبروك، نائب قائد الفريق الإستشارى بمحافظتى قنا وأسيوط، والمهندس محمد نصر مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، و ياسر حماد، رئيس مركز ومدينة قفط، وعدد من مسؤولي ملف المخلفات الصلبة بالمحافظة.

 

محافظ قنا يعلن عن بدء تسليم عقود مدينة الأمل الاسبوع المقبل

لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة

 

قال محافظ قنا، إن مشروع المدفن الصحى يقع على بعد حوالي 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا -الأقصر بتكلفة 6,851,479 مليون يورو، و تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة.
 

أشار الداودى، إلى أن المشروع يهدف إلي التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 69500 متر مربع بطاقة استيعابية 450 طن يومى بتكلفة 110 مليون جنيه ملبياً لاحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء"منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى الكمبوست، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة" لاستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة إلى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحى.

وأكد محافظ قنا ، بأن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة ومحافظة قنا لانشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

قنا قوص المدفن الصحي مصنع المعالجة الميكانيكية المخلفات الصلبة استراتيجية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

ترشيحاتنا

مبادرة تخفيض الأسعار| الحكومة تزف بشري سارة للمواطنين.. تخفيضات تصل 30% على السلع الأساسية

مستشار الرئيس الأوكراني ينفي صلة بلاده بالهجوم الإرهابي الأخير في روسيا

حكم الدعاء للميت عند القبر.. هل يجوز في جماعة وبصوت عالٍ؟

الأتربة تهدد الرؤية الأفقية.. الأرصاد تحذر من أول موجة حارة فى ربيع 2024

منتخب مصر الأوليمبي يخسر أمام السعودية 2-4 ويحصد المركز الرابع ببطولة غرب آسيا

قيادي في حماس: تم رفض مطالب إسرائيل بصفقة تبادل الأسري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ