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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بشهر رمضان المبارك

مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات
مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، وفد من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بقنا بقيادة كاترينا ثروت مديرة المدرسة، وعدد من التلاميذ لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، في لفتة تؤكد تلاحم الشعب المصري مسلمين ومسيحيين كنسيج واحد.

 

وطالب محافظ قنا، مسئولي المدرسة بضرورة غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وتكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

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وأشار الداودى، إلي إن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي والتربوي الذي تقوم به المدرسة.

وأضاف محافظ قنا ، أن المسلمين والمسيحيين أصحاب ديانات سماوية تؤمن بأن الله تعالى واحد وهو خالق هذا الكون وأن المسلمين والمسيحيين في تلاحم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

كما أعربت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، عن تقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية على دعمهم المستمر ورعايتهم للعملية التعليمية.

 

قنا شهر رمضان المعظم مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات المشروعات القومية حياة كريمة المسلمين المسيحيين

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