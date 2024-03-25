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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية الجمعية الشرعية .. تكريم 175 من حفظة القرآن الكريم بقنا

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حفل تكريم 175 حافظ وحافظة من الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، التى نظمتها الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، و الشيخ محمود عبدالحميد زايد، مشرف عام الوجه القبلي للجمعيات الشرعية، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والشيخ أحمد مصطفى، مشرف عام الجمعيات الشرعية بقنا، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، ولفيف من أسر الأطفال والشباب المكرمين.

 

 

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بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة مباركة لآيات من القران الكريم، ثم أنشودة استعراضية بعنوان "قرآني" قدمتها مجموعة من فتيات الجمعية، تلاها قصيدة بعنوان "نحيا مع القرٱن".

قدم محافظ قنا ومشرف عام الجمعيات الشرعية، دروع التميز والجوائز القيمة لـ 175 من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتى أقيمت على 5 مستويات هى " حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء من القرآن، وحفظ ربع القرآن، وحفظ بعض من أجزاء من القران الكريم".

هنأ محافظ قنا، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية قراءة وحفظ القرآن الكريم من الصغر ، لأنه دستور الحياة ومنه نتعلم "أمور الدين وحسن الخلق ومعاملة الجيران وطاعة الوالدين وحب الأوطان".

وأشار الداودى، إلى أن المحافظة تحرص دائما على تقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لمؤسسات المجتمع المدنى، التى تتبنى مثل تلك المبادرات التى تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظهم آيات القرآن الكريم، والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع، من خلال ترسيخ مفاهيم الدين الصحيح وغرس العقيدة والفكر الوسطى المعتدل، ونبذ العنف والتعصب لدى الأطفال منذ الصغر.

وأوضح مشرف عام الجمعية الشرعية بقنا، بأن الجمعية تهدف إلى إصلاح الفرد مع قضاء حوائجه، من خلال 77 فرع ومكتب على مستوى المحافظة، مشيراً إلي أن الجمعية هي تكفل ما يقرب من 10 آلاف طفل يتيم على مستوى المحافظة، فضلاً عن فتح111 مكتب تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى مشروع رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الطبية والأجهزة التعويضية لهم، وتدعم أنشطة الجمعية الفيات اليتيمات والأولى بالرعاية من خلال تيسير زواجهم وتوفير الأجهزة الكهربائية و أجهزة العرائس، بجانب رعاية طلاب العلم من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف مشرف عام الجمعية الشرعية بقنا ، كما تتميز الجمعية الشرعية عن غيرها إذ تضم مراكز طبية متخصصة وتشمل 30حضانة لرعاية الأطفال المبسترين منها 6 حضانات مزودة بجهاز السيباب، كما يوجد مركز للغسيل الكلوى والمراكز الأخرى التي تقدم خدماتها بالمجان لأبناء المجتمع القنائى دون تفرقة.

 

تكريم حفظة القرآن الكريم

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